Ühed soovivad kodu raamatutest tühjemaks saada, teised soetavad neid rõõmuga juurde. Ent mõned kallid ja olulised kirjandusteosed on koha leidnud pea igas majapidamises. Eesti rahvusraamatukogu restaureerimiskeskuse konservaator Urve Kolde annab nõu, mismoodi kodust kirjavara kaua heas korras hoida. Kõik algab juba sellest, et me raamatut riiulist võttes ära ei lõhuks.

Kuhu raamaturiiul paigutada?

Parimad tingimused raamatute hoidmiseks on 16–20kraadine temperatuur ja 30–50protsendine õhuniiskus. Liialt soojas ja kuivas muutub paber rabedaks ning kiireneb selle keemiline vananemine. Nii tasub raamaturiiul hoida eemal küttekolletest. „Samuti ei maksa riiulit panna sellisesse seina, millele päikesevalgus aknast otse peale paistab,“ õpetab Urve Kolde, kelle sõnul toob pleekimine kaasa keemilised reaktsioonid, mis lõhustavad tselluloosi. „UV-kiirgus on tugeva kahjustava toimega. Nagu inimesele, nii ka raamatule!“

Kui aga hoida raamatuid niiskes kütmata ruumis, on suur oht, et tekivad hallituskahjustused. Seetõttu ei ole näiteks hea mõte viia oma kirjavara remondi või kolimise ajaks seisma keldrisse või garaaži.