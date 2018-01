Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare protsessis samuti süüdistatav Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser vaidlustas kohtuistungile mitteilmumise eest saadud trahvi riigikohtus.

Mullu novembris ei rahuldanud Tallinna ringkonnakohus Kutseri kaitsja kaebust ja jättis muutmata Harju maakohtu määruse, millega määrati Kutserile kohtuistungile mõjuva põhjuseta mitteilmumise eest rahatrahv, vahendab ERRi uudisportaal.

Maakohus tegi mullu 4. oktoobril Kutserile mõjuva põhjuseta 20. septembri kohtuistungile ilmumata jätmise eest trahvi 800 eurot.

Kaitsja väitis, et rahatrahvi määramine on võimalik ainult juhul, kui on eelnevalt tehtud trahvihoiatus.

Samas märgib kriminaalmenetluse seadustiku vastav paragrahv, et rahatrahvi võib määrata üksnes siis, kui inimesele on tehtud trahvihoiatus, välja arvatud juhul, kui eelnev hoiatamine ei ole võimalik või mõistlik.