Alternatiivina merepõhjaalusele tunnelile võiks nii Tallinn-Helsingi kui mandri ning Muhu vahele rajada veealuse ankurtunneli, mis on vee all 40 meetri sügavusel. See on odavam ja kasvatab meie majandust, kirjutab Ankurtunnel OÜ omanik Toomas Peterson Ärilehes.

"Rohkelt on juttu olnud silla variandist, kuid ankurtunnel on sillast mõned sajad miljonid odavam, nii ca 225 miljonit eurot, kui teeme üle Kessulaiu. Lisaks on ekspluatatsiooni kulud väiksemad, kõnelemata looduskaitselistest probleemidest. Ja vee sügavust jagub kõigile, nii laevadele kui tunnelitele," utsitab Peterson inimesi revolutsioonilisemalt mõtlema.

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.

Hiljuti rääkis ärimees Raivo Hein, et Suurele väinale võiks alustada silla ehitamist. Saarte Hääl kirjutas, et Heina plaanis on tegelikult kaks silda – teine peaks pärast seda, kui Suure väina sild toimib, hakkama ühendama Saare- ja Hiiumaad. “Toome saared Eesti riigi juurde tagasi ning pöörame demograafilise ja majandusliku poole uuesti positiivseks,” võttis mees ise oma idee kokku.

Silla maksumusest rääkides märkis Hein, et varasematele uuringutele tuginedes oleks hind täna 400 miljonit eurot, kuid realistlik oleks arvestada 500 miljoni euroga.