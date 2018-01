Maia tutvus Jannega oma elukaaslase kaudu, kes Jannet tunneb. „Tema arvas, et me võiksime hästi sobida. Tal oli õigus. Nii see koostöö alguse sai,“ selgitab Maia. Iga lugu saab alguse Maia kirjutatud luuletusest. „Mina kirjutan sõnad, Janne vormistab kogu asja looks, mida inimesteni tuua.“ Laulud produtseerib Robert Stanley Montes, kellega Janne Saar juba pikalt koostööd teinud on. „Ma usaldan neid mõlemat väga. Hiljuti liitus meiega ka Kimmo Sõna.“

Janne elab Ameerikas, Maia Eestis, kuid see ei ole koostöö tegemisel mingiks takistuseks. „Janne elab küll kaugel, aga me suhtleme palju – kirjutame ja helistame. Muidugi on nädalaid, kus pole aega igapäevaselt suhelda, kuid saame asjad suurepäraselt tehtud. Praegu on ta ju Eestis ning tean, et saame ka suvel veel koos salvestada.“

Maia kirjeldab oma debüütalbumit sõnaga „mitmekülgne“. „Esimesed kaks välja antud lugu, „Tahan tunda“ ja „Uni“ näitavad natuke suunda. Need on olnud pigem sellised kulgevad, kuid kevade poole saab kuulda ka midagi tempokamat,“ lubab Vahtramäe. Naine loodab väga, et saab oma debüütalbumiga maha juba selle aasta sees, kuid tõdeb, et aeg on näidanud, et enne, kui plaat on salvestatud, pole mõtet lubadusi anda.

Üks on kindel – Maia on oma debüütplaadi üle väga elevil. „See on küll pikalt planeeritud, aga ootan väga, et saaksin oma muusikat inimestega jagada. Olen väga õnnelik, et saan esimest plaati just koos Jannega kirjutada – näeme maailma mingil moel ühtmoodi ja ta mõistab mind hästi.“