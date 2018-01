Läinud laupäeval tabas 1001 kuressaarlast taas kui välk selgest taevast elektrikatkestus, jättes õnnetumad enam kui kolmeks tunniks rikke tekitatud suppi helpima.

Elektrilevi käiduosakonna juht Andres Tõnissaar selgitas, et laupäeval kell 18.02 lülitus Kuresaares välja Raja alajaam, mille tõttu jäi linna põhjaosas vooluta 1001 tarbijat. Viimastele tarbijatele õnnestus vool taastada kell 21.25. Rikke täpne põhjus on seejuures endiselt selgitamisel. “Tõenäoliselt oli põhjuseks alajaama liigniiskus, mis tõi kaasa lühise,” ütles Tõnissaar Saarte Häälele.

Ta möönis, et Kuressaares on katkestused tõesti ootamatult sagenenud ja olukorra lahendamine on kõrge prioriteetsusega. Seega teevad nad lähipäevil piirkonnas täiendavaid hooldustöid mitmes alajaamas.

“Sel aastal muudame ka Kuressaare elektrivõrgu konfiguratsiooni ja paigaldame täiendavaid automaatikaseadmeid,” ütles käiduosakonna juht. Need sammud vähendavad rikete arvu ja ulatust ning võrgu häiretest on vähem mõjutatud nii tööstused kui ka teised tarbijad, kinnitas ta.

Saaremaa vallavolikogu ja riigikogu liige Kalle Laanet tõdes, et voolukatkestused on teema, millega juba tegeletakse. Seda nii volikogu kui ka riigikogu tasandil.