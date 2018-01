Maailma suurima õlleentusiastide keskkonna RateBeer kasutajad hääletasid maailmas tegutseva 24 000 pruulikoja seast 100 parima hulka Eesti pruulikoja Põhjala. Ühtlasi valiti Põhjala õlu Rukkivein 2017. aastal turule tulnud 101 000 õlle seast 50 parima hulka. Põhjala pruulikoja tehnoloogilise poole eest vastutav Tiit Paananen rääkis Õhtulehele, et kahtlemata on tegemist positiivse üllatusega. Kas ka eelmistel aastatel saja parima hulka jõudmisele lähedal ollakse olnud, ei oska Paananen öelda, kuna Ratebeer avaldabki vaid esisaja. Küll aga on mõned Põhjala üksikud õlled ja õllestiilid varem Ratebeeris äramärkimist leidnud. Paananen usub, et neile on edu tagant Põhjala õllede kvaliteet ja iseloom. Mees lisab, et nad teevad Põhjalas selliseid õllesid, mis neile endale maitsevad. "Ja kui nii teha, siis läheb see protsess lõbusalt," seletab Paananen, et hea asi sünnib vaid siis, kui sulle meeldib see, mida teed.

Praegu on Põhjala õlled müügil 30 riigis ning enamus toodangut lähebki ekspordiks. Muuhulgas müüakse eestimaist õlut USA-s, Kanadas, Jaapanis ja Hiinas. Paananen nendib, et sellise katvuse saavutamiseks on tulnud siiski palju tööd teha ning suhelda väga paljude inimestega. "2017. aasta oli kindlasti väga pingeline," tunnistab ta.

Edaspidi on Põhjalal silme ees veelgi suurejoonelisemad plaanid. Sügisel avatakse uus pruulikoda, mis on senisest tunduvalt võimsam. Paananen märgib, et Ratebeeri top kümne hulka nad veel ei küündi, küll aga tuleb kõvasti pingutada ka selle jaoks, et saja parima hulgas püsida. Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme Enn Pareli sõnul on tegemist ühe kõrgema tunnustusega, mida õllemaailmas üldse saavutada võib. “Naljaga pooleks võib öelda, et tegemist on justkui õlle-Oscariga, mis on nii Põhjala kui ka tegelikult kogu Eesti väikepruulijate kogukonna jaoks väga suureks tunnustuseks,” rääkis Parel, kes on ühtlasi ka Põhjala tegevjuht. “Väikepruulimise kvaliteet ja tase Eestis on aastatega tempokalt edasi arenenud ning võib julgelt öelda, et hoolimata suhteliselt vaenulikust alkoholipoliitikast on Eestist kujunenud maailma mastaabis tõsiseltvõetav õllemaa,” kinnitas Parel. “Väga hea meel on näha, et Eestis tehtud asjad murravad maailmas läbi ja jäävad silma - olgu selleks tehniline innovatsioon Skype’i või Transferwise’i sarnaste lahenduste näitel või hoopis erilised maitseelamused, nagu Eesti käsitööõlled. Täna suudavad meie käsitööõlled ka rahvusvaheliselt eristuda ja äratada tähelepanu uudsete maitsetega, samuti on paljudest kodustest “pruulinurkadest” kasvanud lühikese ajaga välja arvestatavad pruulikojad, mille saavutused maailmas tähelepanu püüavad.” Maailma sajast parimast pruulikojast 68 asuvad Põhja-Ameerikas, ülejäänud Euroopas. Edetabelisse ei mahtunud ühtki pruulikoda Soomest, Lätist ja Leedust. Parel usub, et saadud tunnustused tekitavad nii Põhjala kui ka teiste Eesti käsitööõllede vastu suurt huvi kõikjalt maailmast. “Oleme põnevil, sest usume, et selline nominatsioon avab meile mitmeid uusi uksi, kuigi ka praegu ekspordime 70% oma toodangust 30 riiki üle maailma.”