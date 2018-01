Seikluslik saade „Reis Siberi südamesse: Baikal“ saab täna õhtul lõpu, mis tähendab seda, et reisisellid on oma uskumatu seiklusega jõudnud ümber Baikali järve ning on aeg võtta suund tagasi.

Seiklejate tagasitee algab reipalt, kui eelmisel õhtul end tutvustanud mereväelane korraldab ränduritele virgutava hommikuvõimlemise. Välja tuleb ka asjaolu, et viibiti ilma eriloata looduspargis ning kuulsalt saarelt ära saamine võtab oodatust märksa kauem aega. Kuidas suudab reisiseltskond end saarelt ära rääkida ning kas jõutakse õnnelikult koduni?

„Reis Siberi südamesse: Baikal“ viimane osa TV3 eetris täna kell 20.00.