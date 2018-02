Tegime katse ning proovisime Vigala Piimatööstuse põnevaid juustukrõpse. Mis mõtteid need meis tekitasid?

Vigala Piimatööstus tutvustab suurepäraseid tervislikke gluteenivabu juustutooteid, mis on valmistatud ainult naturaalsest juustust ega sisalda säilitus- ja värvaineid. Uudsel meetodil valmistades on juustust eemaldatud niiskus, säilitades samas kõik toitained, toote algse kuju, naturaalse värvuse ning maitse.

Juustukrõpsud on ideaalsed kasutada mõnusa vahepala ja snäkina. Samuti sobivad need lisandiks toidu valmistamisel, näiteks püreesuppidele.

Hetkel on Vigala Piimatööstuse valikus kolmed erinevad juustukrõpsud, mida leiab kõigist suurtest toidupoodidest. Muide - SAY Cheese cheddari juustukrõpsud pälvisid Aasia suurimal toidumessil SIAL 2017 innovatsiooni auhinna ning valiti osalenud 3200 eksponaadi seast maailma 200 kõige innovatiivsema toote hulka!

Cheddari juustu krõpsud

- Alguses on see veidi kõva ja harjumatu, kuid mõne hetke pärast saab sellest tõeline maiuspala! Taolisi juustupallikesi polegi varem saanud ja Cheddari erilist maitsest on tõesti hästi tunda.

- Cheddar on alati kindla peale minek! Seda leidub igal minu korraldatud peol või muul istumisel. Ma arvan, et edaspidi võib kohata ka cheddari juustukrõpse.

- Krõpsude tekstuur meeldib mulle väga. See sobiks ideaalselt salatisse krutoonide asemele. Proovin järgmine kord!

- Maitse on mõnusalt pikantne, sobib suurtele juustusõpradele, tõeliselt maitsekas. Seda ei peagi palju sööma, kuna ta on oma parimas mõttes väga tummise maitsega.

- Cheddari juustukrõpsu osas imponeeris mulle see, et juustumaitse oli mõnusalt tugev.

Suitsujuustu krõpsud tšilli ja küüslauguga

- Teravust oleks isegi võinud rohkem olla. Tundsin küüslaugumaitset, tšillit veidi vähem.

- Mõnusad ja väikesed laastud, mis pole liialt kõvad. Hea snäkk, kui maitsega ära harjuda.

- Paraja suurusega ning seda on hea ampsata!

- Sellest valikust leiab küll iga juustusõber oma lemmiku – tšilli ja küüslausuga krõpsud osutusid minu lemmikuks!

- Kuuldes, et neid nimetatakse krõpsudeks, olin natuke ebakindel. Kartulikrõpsud? Neid püüan küll vältida! Aga juustukrõpsud on hoopis maitsvamad kui kartulikrõpsud! Nosisin hea meelega!

- Esimesi süües ei osanud midagi arvata, aga pärast mõneajalist mekkimist hakkas täitsa meeldima.

- Järelmaitse jäi mõnusalt vürtsikas, mis on tegelikult vaat, et olulisemgi kui esimese hetke maitse.

- Mulle meeldib, et neisse pole lisatud suhkruid. Minu lemmik ongi suitsujuustu oma, sest olen igapäevaselt päris suur suitsujuustu fänn. Tekkis idee, et neid võiks panna pasta sisse.

Suitsutatud mozzarella krõpsud

- Minu lemmikud! Esimene emotsioon oli, et krõpsud on kõvad ja võib-olla isegi natuke ebameeldivad. Aga õige maitse tuleb välja, kui pallike sulab suus ja pehmemaks muutub. Maitse on piisavalt pehme ja meeldivalt soolane. Tõesti huvitav.

- Nii vahvad pallikesed! Teevad juba peale vaadates tuju rõõmsamaks!

- Veidi harjumatult kõva, kuid pärast paari ampsu nosisin juba hea meelega.

- Oh, kuidas mulle meeldib selline suitsune maitse! Parimal viisil on seda tunda!

- Suurepärased näksid, millega külalisi üllatada. Hea alternatiiv muudele juustudele, mida juba palju-palju on söödud.

- Tekstuur on huvitav ja mõnusalt krõmpsuv.

- Sellest valikust on need kõige krõbedamad. Lausa prõksusid hamba all! Nii äge! Neid oli veidi raske närida, kuid maitse oli ülihea ja korvas selle täielikult.