Gruusia pealinna Tbilisi metroos jäid varingu alla rongi oodanud inimesed. Viimastel andmetel on kannatada saanute arv kasvanud 14ni. Inimesed on viidud haiglasse ravile.

Arstide sõnul on enamiku varingu alla jäänute seisund rahuldav, mõnedel on see keskmise raskusega. Enamikul inimestest on luumurrud ja peapõrutus.

Varketili on Tbilisi metroo pealinni lõppjaam. See asub kagus ja teenindab korraga mitut suurt mikrorajooni.

Septembrikuus lõppes seal vestibüülide remont ja endine linnapea ütles toona, et "kodanike liikumine on nüüd palju turvalisem ja mugavam".