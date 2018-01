Tänases saates on kolm külalist – Elis Nikolai, Martin Vendla ja Raul Krebs, kellega räägime vabatahtlikust tööst Tansaanias.

Kuigi Elis, Martin ja Raul läksid Tansaaniasse peaasjalikult inglise keelt õpetama, siis selgus, et lastel on enamuse sellest perioodist koolivaheaeg. Noored leidsid aga asjalikku tegemist – alustati omaalgatuslikult vahva heategevusprojektiga, milles koguti Eesti sõpradelt-tuttavatelt raha, et sealset kooli renoveerida ja uuendada. Kuigi tegemist oli erikooliga, oli see šokeerivalt halvas seisukorras. Näiteks laste kirjutuslaudu seinast eemale tõmmates leiti ükskord isegi eest vaglad.

Kuna kooliga puututi palju kokku, oskavad Elis, Martin ja Raul rääkida Tansaania kummalisest reeglist. Nimelt peavad kõik lapsed seitsmenda klassi lõpus tegema kaheksa eksamit ühe päevaga. Kui nendest ei saa läbi, pole enam võimalik edasi õppida. Ainus variant on muuta nime ja siis proovida eksamid uuesti teha.

Samuti tuli jutuks sealse politsei funktsioon pistise võtjana, kohalike meeletu positiivsus, hullumeelne kihutamine ja mis nipiga saada asju odavamalt.

Saadet juhib Liina Metsküla.

