Personaaltreener Rauno Rikbergi sõnul on kõige keerulisem alustada just neil, kellel treeningutesse pikk paus jäänud. Treeneri sõnul on hädas ka need, kes kunagi päris oma lemmiktrenni leidnud pole ning tervislikust ja teadlikust toitumisest kauge kaarega mööda käinud. Pead norgu ei maksa siiski lasta.

Personaaltreener teab, et tee diivanist ukseni on kõige keerukam. Seepärast on oluline leida enda isiklik motivatsiooniläte. Treeningrutiini on võimalik alustada näiteks spordiklubi püsimaksekorralduse sõlmimisega. Nii on kahju raha raisku lasta ja tulebki end mugavalt diivanilt mõnusasse trenni viia. Alati toimib see, kui leiad endale kaaslase, kellega trennieelsest motivatsioonipuudusest üle saada või kellega rasketel hetkedel üksteist rohkem pingutama utsitada. Leia lemmiktrenn, äge treener ja kamraad ning alusta kohe!

Muuda toitumine tervislikumaks

Trenniga alustades vaata üle ka oma toitumine. Alustuseks jälgi oma seniseid toitumisharjumusi erilise hoolega, võimalusel pane kõik tarbitav koos kogustega paberile kirja. See aitab teha esmaseid järeldusi näiteks söömistiheduse ja toidukoguste kohta. Et tervislikest valikutest saaks elustiil, peaks aga alustama väikestest muudatustest. Püüa menüüsse lülitada üha enam erivärvilisi köögivilju, mis tagavad organismile vajalikud vitamiinid ja mineraalained. Lihaskudede vundamendi ladumiseks on tarvis aga valke tarbida ja neid leidub hulgaliselt näiteks kanalihas. Mistõttu on see suhteliselt madala rasvasisaldusega linnuliha hinnatud toiduvalmistamiskomponendiks just erinevate sportlaste ja aktiivse elustiiliga inimeste seas. Kuna aga keha ei säilita valgutagavara, peab valke tarbima iga päev ja seda eriti juhul, kui oled sammud tublilt trennirajale sättinud.

Ära arva, et pead kõike ise tegema

Paljusid algajaid spordihuvilisi tabab süvenema hakates meeletu infotulv. Kalorid ja toitained vajavad arvutamist, harjutused peavad varieeruma ja kehahoiak korrektne olema. Kõige kindlam on selleks pöörduda personaaltreeneri poole, kes juhatab õige suuna kätte, õpetab korrektselt harjutusi sooritama ja vastab kõikidele küsimustele. Isegi need entusiastid, kes on otsustanud end kodus käsile võtta, võiksid treeneri abiga algust teha, et siis hiljem korrektselt harjutusi sooritades iseseisvalt jätkata. Need, kellel väike trennikogemus käes, saavad oma treeningud uuele tasemele viia aga selliste nutikate rakenduste abil nagu Endomondo ja Myfitnesspal.

Premeeri end

Püsivalt aktiivseid ja sportlikke inimesi motiveerib tervislikkuse rajal püsima parem tervis, ideaalkaalus püsimine või lihtsalt mõnus elustiil. Värsket treeningutega alustajat ei pruugi aga need lubadused kõnetada. Seetõttu mõtle endale preemia, olgu selleks trennijärgne lemmiksmuuti või –seriaal. Selline motivaator on lausa nii võimas, et võib aja möödudes muuta ajutise rutiini elustiiliks, kus trennist endast saab preemia, mis head enesetunnet tekitab.

Planeeri, veelkord planeeri