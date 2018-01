Suveaja laialdasemast kasutuselevõtust on möödunud veidi enam kui sajand. Vahepeal muutunud olude tõttu võib olla sellel nüüdseks aga energia säästmise asemel loodetule vastupidine mõju, märkis Tallinna tehnikaülikooli organisatsiooni ja juhtimise õppetooli lektor Maris Zernand-Vilson "Terevisioonis".

"Taotlus on olnud esialgu hoida energiat kokku. See energiasääst just valguse arvelt on olnud [...] USA-s 0,5 protsenti, Suurbritannias 0,3 protsenti, Norras ja Rootsis kuni üks protsent," selgitas Zernand-Vilson, et mõju on olnud väike.

Lisaks pärinevad viimased uuringud 2007–2008. aastast – enne nüüdisaegsete leedlampide laiema levikut. Praegu võiks olla mõnes riigis mõju hoopis negatiivne. "Negatiivset mõju on toodud välja ka Ameerikas, kus tuli mõnes kohas suveajale ülemineku tõttu hommikul kütta, kui inimesed üles ärkasid ja päeval palaval ajal töötades tuli jahutada," märkis lektor.