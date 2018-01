USAs sisse antud hagi andmeil tungis räppar Nelly pärast detsembrikuist Essexi kontserti briti naisfännile kallale, sundis teda end rahuldama ning ähvardas lõpuks: „Ma leian su üles, kui vaja!“

Kohtupabereis mainitakse ka teist samasugust intsidenti, mis olevat leidnud aset 2016. aastal Londonis.

Räppar, keda süüdistatakse oma fännitaride süstemaatilises vägistamises, eitab süüdistust ning on esitanud BBC Newsi teatel vastuhagi. USAs Seattle'is on räpikuulsusel soolas teinegi kohtuskäik: 22aastane tudeng Monique Green kinnitab, et Nelly vägistas ta mullu oktoobris oma tuuribussis. Sama kuu lõpus esines Nelly Eestis.