Keskerakonna juhi sõnul küsis president Kersti Kaljulaid tema mõtteid ja seisukohta ning ta toetas presidendi pakutud kandidaati. "Janar Holm on kahtlemata pikaajalise töökogemuse, tugeva tausta ja sobivate isikuomadustega, et edukalt riigikontrolörina Eesti riiki teenida."

Erinevalt Mart Helmest, kes järgmise riigikontrolöri osas üsna kahtleval seisukohal oli, leiab peaminister Jüri Ratas, et Janar Holm on tugev kandidaat.

„Riigikontrolör peab oma tööga andma meile kindluse, et Eesti on hästi hoitud. Tema ülesanne on luua usaldust, mitte kahtlusi. Riigikontrolör ei ole ei audiitor, poliitik ega kolumnist. Ta peab olema suure pildi ja vaheda mõistusega inimene. Ta peab töötama tulevikuga, kuigi infot saab paljuski minevikust,“ rõhutas president Kaljulaid Janar Holmi tutvustades.