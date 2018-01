Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets tõdeb, et talle tundub eelneva haridusastme tunnistuseta järgmisesse astmesse õppima asumine väga kummalise ideena.

Esmaspäeval ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

Laanemets nentis, et ta ei ole poolt- ja vastuargumente põhjalikult analüüsinud. Siiski on direktor seisukohal, et vähemalt Sütevaka gümnaasiumis ei ole noortel võimalik ilma põhikoolis nõutavate teadmisteta hakkama saada, sest ilma eelteadmisteta ei ole paljudes ainetes võimalik teadmisi edasi omandada. "Tunnistus ju nende teadmiste olemasolu paljuski tõendab," lisab Laanemets.

"Põhikooli lõpetanud inimene, kes soovib edasi õppida, võiks seda ikkagi gümnaasiumis teha ja peale seda kõrgkooli suunduda," leiab direktor. "Lisaks on erinevad ametikoolid ja täiendõppe võimalused, mis akadeemiliste teadmiste-tunnistuste olemasolu ei eelda."