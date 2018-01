Ida-Lätis asuvas Daugavpilsis saavutas grippi haigestujate arv kriitilise piiri ja seetõttu kuulutati alates tänasest riigis välja gripiepideemia, teatas Läti haiguste profülaktika ja kontrolli keskus.

Eelmisel nädalal registreeriti Daugavpilsis juba 117,9 haigestumise juhtu 100 000 inimese kohta. Veel kaks nädalat tagasi oli see näitaja vaid 13,7 juhtu.

Ventspilsis on vastav arv 62 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta, Jūrmalas on 30, Liepājas 26,1 ning pealinnas Riias 20,6. Keskmiselt on see arv Lätis 28,9 juhtu 100 000 elaniku kohta.