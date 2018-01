Donald Trumpi administratsioon avaldas eile hilisõhtul Putini nimekirjaks tituleeritud nimistu, mis koosneb Venemaa seadusandjatest ja oligarhidest.

Täpsemalt kuulub nimekirja 114 poliitikut ja 96 oligarhi, kes kõik on Putini valitsemise ajal täitnud võimu nõudmisi ning seetõttu saanud nautida oma äride õitsengut, kirjutab Fox News. Väidetavalt avaldati nimekiri, et karistada Kremlit sekkumise eest USA presidendivalimistesse.

USA valitsuskabinet rõhutab, et nimekirjas olijatele ei kehtestata mingeid sanktsioone, kuid märgib, et paljude puhul on erimeetmeid rakendatud juba varasemast ajast.

Kõmulises nimekirjas on esindatud 42 Putini abi, valitsuse ministrid, sealhulgas peaminister Dmitri Medvedev ning Venemaa juhtivate spiooniorganisatsioonide FSB ja GRU tippametnikud. Lisaks on nimistus ka suurte riigiettevõtete peadirektorid.