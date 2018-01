"Kui see meil õnnestub, tuleb Eesti riigi esindajatel esitada neile küsimustele vastused ja selgitused. Nii saab uimasteid tarvitavate inimeste hääl kuuldavaks ning loodetavasti hakatakse nende õiguste rikkumisi teadvustama ja kõrvaldama." Ekspertide töörühma istungieelne koosolek, mille raames CESCR Eesti valitsusele küsimuste loendi esitab, toimub Genfis tänavu 3.–6. aprillil. Aruande lõplik versioon esitatakse komiteele hiljem. Miks just Eesti? Vaatamata sellele, et Eestis on olukord inimõiguste tagamise vallas üldiselt hea, puutuvad uimasteid tarvitavad inimesed siin jätkuvalt kokku mitme riikliku instantsi, näiteks politsei, lastekaitse ja tervishoiusüsteemi poolse diskrimineerimise ja häbimärgistamisega.

ÜRO majandus-, sotsiaal- ja kultuuriõiguste komiteele CESR (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) esitati aruanne olukorrast uimasteid tarvitavate ja/või HIV-positiivsete naiste ühiskondlike õiguste tagamise kohta Eestis. Esildise eesmärk on taotleda Eesti valitsuselt uimasteid tarvitavate naiste õiguse tervisele, vanemlike õiguste, lastekaitseõiguse ja õiguse tööle rikkumiste peatamist. Võimalus probleemidele tähelepanu juhtida "Taoliste aruannete esitamine on valitsusvälistele organisatsioonidele ainulaadne võimalus vahetult osaleda nende kodumaal aset leidvate inimõiguste rikkumiste kaardistamises ja juhtida nendele rikkumistele ÜRO ametkondade tähelepanu. Loodame, et meie aruande alusel Eestis elavate uimasteid tarvitavate naiste olukorrast lisab CESCR antud probleemid Eesti valitsusele esitatavate küsimuste hulka," selgitas esildise olulisust Kanada HIVi/AIDSiteemalise õigusvõrgustiku esindaja Mihhail Golitšenko.

"Praegusel ajal, mil naistevastane vägivald on üha teravamalt päevakorral, annab meie aruanne uimasteid tarvitavate naiste õiguste rikkumisest kriitiliseks

eneseanalüüsiks põhjust nii sotsiaal-, sise- kui ka justiitsministeeriumile, mille haldusalas kaardistatud õiguste rikkumised aset on leidnud. Loodetavasti aitab probleemidele ÜRO tasandil tähelepanu juhtimine kaasa nende kiirele ja korrektsele lahendamisele."



"Aruande esitamine CESCR-ile tähendab, et Eestil, kus HIVi ennetuse ja ravi vallas on küll saavutatud naaberriikidega võrreldes arvestatavaid edusamme, on vaja siiski teha veel palju tööd kõige haavatavamate rahvastikurühmade suhtes toime pandavate süsteemsete inimõiguste rikkumiste kõrvaldamiseks. See, mida me mullu läbi viidud nais-uimastitarvitajate uuringu raames avastasime, on ootamatu ja šokeeriv. Tuvastatud võimu kuritarvitamise, meelevaldse kinnipidamise ja vanemlike õiguste piiramise juhtumite suur hulk on murettekitav märk sellest, et isegi riikides nagu Eesti, mida on pikka aega peetud kõige arenenumaks Nõukogude Liidust vabanenud riikide hulgas, rikutakse uimasteid tarvitavate inimeste õiguseid," märkis EHRA poliitiliste

reformide nõunik Daša Matjušina-Otšeret aruande esitamise tagamaid

selgitades.