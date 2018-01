Üle 70% kaitseväelasi usub, et naised saavad teenistuses kõigi ülesannetega hakkama.

Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus avalikustab täna raporti, milles uuriti lähemalt naiste kaitseväeteenistust. Senistest tervet ühiskonda puudutavatest uuringutest on võib-olla jäänud mulje, et Eestis ei suhtuta naiste teenistusse kuigi soosivalt, ent need, keda see otse puudutab – kaitseväelased ise –, arvavad naistest teenistuses hoopis positiivsemalt.

Praegu on Eestis tegevteenistuses 300 naiskaitseväelast, kellest 15 on ajateenijad. See tähendab, et naisi on kõigi tegevteenistujate hulgas umbes 9%, mis on lähedal NATO keskmisele 11%-le.

