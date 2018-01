Vana-Vigala noormehe Gabriel Vodolaztšenko väikeses korteris on hoiul üle kolmekümne kassi, kolm siili ja veel mitmeid teisi loomi.

Noormees selgitas, et viimasel ajal ei ole ta oma kodu lähedalt enam hüljatud kasse leidnud, varem võttis ta kõik need loomad enda juurde hoiule, vahendab Menu saadet "Ringvaade". "Üle Eesti tuleb minu juurde kasse ja ma võtan neid nii palju vastu, kui saan," lisas ta ja tõi välja, et viimase aasta jooksul on tema juurest läbi käinud üle saja kassi, praegu on tema juures hoiul 37 kassi.

"Kui ma olin 13-aastane, siis kõige esimene kass tuli minu juurde, ravisin ta terveks ja leidsin kodu," sõnas Gabriel Vodolaztšenko ja mainis, et sellest hakkaski loomade päästmine pihta. "Isaga olime nagu kaks hullu, isa tegigi ise neid puure, ma olin lihtsalt kõrval ja aitasin natuke," tõdes ta ja tõi välja, et 2015. aastal suri isa vähki. "Hetkel koolis ei käi, põhikool on lõpetatud."