Hiina püüe avaldada varjatud mõju läänele on võrreldav Venemaa sellesisulise katsega, ütles CIA juht Mike Pompeo BBC-le.

Pompeo sõnul on Hiinal varjatud tegevuses isegi suurem jalajälg. Veel lisas CIA juht, et lääneriigid võiksid astuda ühiseid samme, et astuda vastu Hiina jõupingutustele neid õõnestada.

„Võime näha väga fokusseeritud jõupingutusi saamaks informatsiooni Ameerika kohta,“ ütles Pompeo, viidates riiki imbunud spioonidele – „inimestele, kes töötavad Hiina valituse heaks ja Ameerika vastu“. „Näeme seda meie koolides. Näeme seda meie haiglates ja meditsiinisüsteemis,“ ütles luureagentuuri juht, lisades, et antud mustrit kohtab siiski ka teistes paikades, kaasa arvatud Euroopas ja Inglismaal.

Samuti ütles Pompeo, et eeldatavasti võtab Venemaa sihtmärgiks ka USA kongressi sel aastal toimuvad vahevalimised. Varem on CIA kinnitanud, et nende arvates sekkus Venemaa 2016. aasta presidendivalimistesse.