Mees seisab keset teed ja muudkui korrutab: "Miks ma nad küll tagasi kutsusin!? No miks ma nad tagasi kutsusin?"

"Mis lahti?" tunneb keegi mööduja huvi.

"Noh, andsid kolm lurjust mulle peksa ja läksid juba minema," räägib mees, "mina aga nägin maasse löödud labidat ja karjusin: "Noh, lojused, tulge aga tagasi!" Nad tulidki, mina tormasin labida juurde, aga see oli maasse kinni külmunud. Ja vaat siis mulle alles... No mis kuradi pärast ma nad tagasi kutsusin?!"