Perearste, kes oma nimistutest loobuvad, on kõvasti rohkem, kui asemele tuleb. Ehkki enamik perearste loobub oma tööst pensionile jäämise tõttu, on ka neid, kes jätavad nimistu kas läbipõlemise või majandusliku vastutuse pärast, mille süsteem perearsti õlule paneb, edastab ERRi uudisportaal.

Eelmisel aastal perearstile aega panema hakates avastas üks tallinlane, et tema perearst on vahetunud. Põhjuseks see, et eelmine perearst loobus oma tööst majandusliku vastutuse kaalutlusel.

Eesti perearstisüsteem on teinud perearstidest eraettevõtjad, kes peavad ise pearahaga oma praksise ära majandama: palkama abipersonali, tellima uuringud, maksma kabinetiüüri. Igaüks ei soovi aga ettevõtja olla.