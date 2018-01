Kohati on nõrka tuisku. Temperatuurid on miinuspoolel, libeduse ohuga tuleb arvestada kõikjal.

Liiklusjuhtimiskeskuse andmetel on varahommikul teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel Lõuna- ja Lääne-Eestis lumised ning Põhja- ja Kesk-Eestis valdavalt soolaniisked. Lõunapiiri lähedal on lumesadu tihedam ja nähtavus teedel kehvem, põhja pool sajab vaid kohati kerget lund.

Jaanuaris on praeguseks liikluses elu kaotanud pea kümme inimest. Seda on väga palju. Täna ja homme tuleb liikluses olla jälle ülimalt ettevaatlik, et mitte seda kurba numbrit veelgi suuremaks paisutada.

Ka Riigi Rilmateenistus ütleb, et varahomikul on pilves ilm. Sajab lund, saartel kohati ka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s, hommikuks pöördub Lääne-Eesti saartel põhja 6-11, puhanguti kuni 15 m/s ja õhutemperatuur on 0..-5°C.