Kui eelmise aasta võikriis muutis või hinna järsult krõbedamaks, siis praeguseks saab poest võipaki kätte märksa soodsamalt. Ehkki tooraine hind on langenud, ei pruugi madal hind tootjate sõnul püsima jääda.

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ütles ERR-ile, et mulje hinnalangusest on õige. "Oskan ainult öelda, et turud on väga haavatavad, hinnad on väga volatiilsed ja sõltuvad väga paljudest teguritest, nii et hinnakõikumised on väga kiired ja drastilised muutused võivad toimuda väga lühiajaliselt. Siin keegi ei saa öelda, et mina täpselt tean, et nüüd on kolm või kuus kuud selline hind," nentis Murakas.