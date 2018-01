Eile sai Tallinna piiril Peetris nurgakivi MotorCenteri ärihoone, millest saab Eesti esimene spetsiaalselt autovaldkonnale ehitatud hoone.

Uue hoone nurgakivi panid paika YIT Ehituse juhatuse esimees Margus Põim, YIT Ehituse arenduse projektijuht Indrek Jakobson, YIT projektijuht Rigo Rebane ja Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe. Sümboolsesse ajakapslisse asetati ajaleht Äripäev, värske ajakiri Autoleht, väljavõte ehitusloast, hoone eskiisid ning valla esindaja poolt õnnetoov 10-eurone käibelolev rahatäht.

YIT Ehituse juhatuse esimees Margus Põim selgitas, et MotorCenteri idee on pakkuda autoomanikule ühe katuse all võimalikult laia spektrit sõidukiga seotud teenuseid. „Taoline kontseptsioon on Eesti oludes uudne, ent vaadates Soome kogemust, kus tegutseb juba paarteist MotorCenterit, olen veendunud, et samasugune edu saadab meie esimest pääsukest Eestis,“ rääkis Põim. MotorCenter toimib kui autoteenuste kaubamaja ja autoomanik saab samast majast nii klaasivahetuse, autopesu kui ka remonditööd.

“Vallal on väga hea meel, et valla ja linna piiril olevale krundile lisandub nimelt autodega seotud ettevõte,” rääkis Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe, kelle sõnul on autodega seotud ettevõtteid ja tegevusi Rae valda järjest juurde tulemas.

Tähnase tee 1 ehitatavasse MotorCenterisse tuleb kokku 3700 ruutmeetrit üüripindu 8-11 erinevale üürnikule. YIT Ehituse arenduse projektijuhi Indrek Jakobsoni sõnul on üle pooltele keskuse pindadest juba teenusepakkujad leitud ning osa pindadest on veel saadaval. „Uue keskuse rendipinnad on kindlasti atraktiivsed ning erinevad teenuseid ühe katuse all pakkudes saavad tekkivast sünergiast kasu nii teenuse pakkujad kui ka kliendid,“ ütles Jakobson. Keskuse pinnad sobivad autonduse, spordi ja vaba aja, kaubanduse ning toitlustuse pakkujatele.

Peetri MotorCenteri arhitekt on Ülo Peil, konstruktsiooni projekteerija Meistri Projekt, eriosade projekteerija VIP Projekt, ehitaja YIT Ehitus. Maja valmib selle aasta jaanipäevaks.

