Eelmisel aastal avastati Eestis 604 võltsitud eurokupüüri, neist 486 50eurosed.

Enamik 50euroste võltsinguid on tehtud kohtuekspertiisi instituudi teatel madala kvaliteediga tindipritstehnikas, kuid õigele sarnaneva hologrammiga. Seepärast on tähtis peale hologrammi uurida rahatähe turvaelemente, märgib EKEI, lisades, et mõnel partiil on imiteeritud ka vesimärki ja turvaniiti.

Samuti avastati eelmisel aastal 60 võltsitud 20eurost ja 20 100eurost. Kümneeuroste võltsinguid tuli ette üheksal korral, sama palju oli viieeuroseid. Avastati ka üheksa võltsitud 200eurost ja 11 viieeurost.