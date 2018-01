Täna kell 11.15 ründas Hipodroomi lähedal asuvas parkmetsas ilma rihmata ja peremeheta koer iganädalast treeningsõitu tegevat hobust ja ratsutajat, teatas Mupo Õhtulehele. Ootamatust ründest ehmunud hobune tõusis tagajalgadele, tema seljas olnud noor naine aga kukkus ja sai väiksemaid vigastusi. Ka koju jooksnud hobune sai vigastusi.

Treener Tatjana sõnul osutas ta hobusele ise esmaabi ja meedikute sekkumist seekord vaja ei olnud. Küll aga vajasid rahustamist nii hobune kui ka ratsanik. Kusjuures sama ratsanikuga juhtus sama koeraga intsident nädal aega tagasi samas kohas. Ründajaks oli ka sel korral saksa lambakoer.

Hipodroomi lähedal ründas rihmata koer hobust (Mupo)

Treeneri sõnul on Stroomi parkmetsas pidevalt näha rihmata ja ka peremeheta ringi jooksvaid koeri, viimasel ajal on neid järjest rohkem ning kahe möödunud nädala jooksul on toimunud kaks analoogilist rünnet. Treener palus koeraomanikele südamele panna, et kuigi hobune on suur loom, on ta ootamatult ründava koera suhtes kartlik. Ehmatamine ei möödu looma psüühikasse jälgi jätmata. Varem sarnase ründe läbi elanud hobused on treeningule minnes rahutud ja kergemini erutuvad.