"Elulooraamatuid kirjutades olen ma ära hellitatud, sest siis inimesed ise räägivad hea meelega ja nad soovitavad oma sugulasi-sõpru, kes räägivad samuti hea meelega. Alkoholism on tõesti see teema, kus iga kolmas inimene, kelle poole ma pöördusin, mõtles järele ja loobus," rääkis Kivimaa.

Kivimaa tahtis, et raamatus oleks koos inimesed, kellel õnnestus alkoholist vabaneda erinevatel meetoditel. "Kes ampulliga, kes sensitiiviga... Selgus, et sensitiivi juures käimisel on ajutine mõju, sealt midagi püsivat ei ole jäänud. Kes siis AA-rühmas käinud; kellel on oma tahtejõud. Ma tahtsin, et oleks erinevad meetodid ja erinevat sorti inimesed ning see mul lõpuks õnnestus. Ma olen väga tänulik inimestele, kellel oli julgust rääkida."

Kivimaa kartis, et ehk tuleb raamat läbinisti kurb ja masendav, kuid seda siiski ei juhtunud.

"Praktiliselt kõik, kes selles raamatus räägivad, on ju sellest jamast välja tulnud. Kui sa seda loed, siis sa vaatad, et ahah, sellele mõjus see niimoodi. Võibki loota, et keegi saab sellest abi," seletas Kivimaa.

Kivimaa ise tarbib alkoholi mõõdukalt, kuid tal on olnud ka pikem alkoholivaba periood.

"Ütleme nii, et napsitan seltskonnas. Mul on olnud elus ka see kogemus, kus ma kümme aastat üldse ei joonud. Ma nägin siis, et täiesti võimalik on käia peol ja tantsida hommikuni ilma alkoholita," rääkis Kivimaa.

Kivimaa sõnul on kõige odavam jook aga "konnapiiritus". Vaata lähemalt Õhtulehe videost!

Evelin Kivimaa raamatuesitlus (Robin Roots)

Raamatu "Ma enam iialgi ei joo!" kangelased on inimesed meie kõrvalt, kes võitlevad vapralt kehvade geenide, viinakuradi ja iseendaga. Nad on oma nahal järele proovinud erinevaid võimalusi: sensitiivi seansse, anonüümsete alkohoolikute rühma, 12 sammu programmile toetuvat kliinikut, psühholoogi nõuannet, joomatungi vähendavaid tablette, usku pöördumist, joomisvastast süsti või ampulli.