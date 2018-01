Täna toimus Viru keskuse Rahva Raamatus Evelin Kivimaa raamatu "Ma enam iialgi ei joo!" esmaesitlus.

"Kui hakkasin kirjutama raamatut alkohoolikutest, kes on joomise maha jätnud, siis ma ausalt öeldes natuke kartsin. Kartsin, et see on liiga masendav: kõik need joomise tõttu lõhki läinud abielud ja kaotatud töökohad, purjuspäi tehtud avariid, ilged pohmellivaevad ja hirmutavad deliiriuminägemused," tunnistas Kivimaa.

"Jah, seda kõike on selle raamatu kangelastega juhtunud. Aga mitte ainult! Nendega on juhtunud ka palju lõbusat ja toredat. Nad armastavad ja unistavad: kes printsist valgel hobusel, kes omaenese kätega laotud koldest uues kodus. Nad toetavad üksteist ning võitlevad vapralt kehvade geenide, viinakuradi ja iseendaga. Mis on väga tähtis: nad on saanud joomisest priiks! Või vähemalt püüdlevad selle poole, sest eksimine on ju inimlik," lisas Kivimaa.

Evelin Kivimaa raamatuesitlus (Robin Roots)

Raamatu "Ma enam iialgi ei joo!" kangelased on inimesed meie kõrvalt, kes võitlevad vapralt kehvade geenide, viinakuradi ja iseendaga. Nad on oma nahal järele proovinud erinevaid võimalusi: sensitiivi seansse, anonüümsete alkohoolikute rühma, 12 sammu programmile toetuvat kliinikut, psühholoogi nõuannet, joomatungi vähendavaid tablette, usku pöördumist, joomisvastast süsti või ampulli.

Evelin Kivimaa raamatuesitlus (Robin Roots)

Raamatus kirjeldavad oma elu viinakuradi küüsis ka tuntud eestlased nagu Peeter Simm, Gaute Kivistik ja filmis "November" rehepappi mänginud Heino Kalm. Kaante vahel on lisaks lugudele psühholoogi nõuanded, ravikeskuste info ning test, millega saab enda alkoholilembust määrata.