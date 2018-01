Mustkunstnik Meelis Kubo lisab: "Tunne on ülev, olen liigutatud ja tänulik. Ott Sepp mainis, et rahvastikuregistrist valiti mind suvaliselt. See tundub tõesti nagu lotovõit. Loodan, et pole trikikas või lihtsalt uni."

Ott Sepp, kes juhib "Eesti laulu" juba viiendat korda, olles sellega kõige staažikam saatejuht, kergitas saladusteloori, kuidas valikuid tehakse. "Seekord valiti saatejuhid loosi teel kõigi eestlaste vahel. Minul õnnestus saada üheks, sest ma tundsin seda, kes loosimist läbi viis. Teiseks sattus olema Meelis. Selle üle on mul eriti hea meel, sest ta oskab võluda. Ta võib teha isegi nii, et tänavune "Eesti laulu" võitja tuleb Eurovisionil kuuendaks. Kõrgemale kohale paraku mitte, ta nii hea ka ei ole," kommenteerib Ott Sepp .

Kristel Aaslaid on varem "Eesti laulul" osalenud nii žüriiliikme kui artistina ning on uue rolli eel põnevil. "See on megatore ja mul on hea meel seekord niimoodi kaasa lüüa! Kindlasti pole see kõige kergem töö ja loodan endast parima anda!" kommenteerib Kristel Aaslaid.

Martin Veisman, keda oleme harjunud hommikuti "Terevisioonist" nägema, on olnud suur "Eesti laulu" fänn algusest peale. "Olen "Eesti laulu" kõigil üheksal korral näinud ja elan saatele alati kaasa. Põnev, et tihtilugu üllatab mõni artist või lugu, mida eelnevalt kuulades üldse tähele ei pannud. Ootan juba, kes sel aastal kõrva jääb,” on Martin Veismann ootusärevuses.