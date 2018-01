FBI tähtsuselt teine töötaja, asedirektor Andrew McCabe, astus ametist tagasi, vahendab NBC News. Põhjus ei ole selge.

Esmaspäeval sai NBC mitmelt allikalt kinnituse, et McCabe astus ametist tagasi. Ta jääb endiselt FBI palgale kuni märtsi keskpaigani, pärast seda saab ta FBI töötajale määratud pensioni.

Allikate sõnul pidigi McCabe algselt lahkuma märtsis, et ära kasutada FBI pensionisüsteemi võimalusi (McCabe on 49aastane - toim.), mil hüvede saamiseks vajalik teenistuse pikkus täis oleks tiksunud. Samas ümbritsevad McCabe'i tõsised pinged ning ka surve president Trumpilt, kes väidetavalt eelistanuks McCabe'i lahkumist. Trumpi presidendikampaania seoseid Venemaaga uuritakse praegu aktiivselt ning president ei ole selle üle just õnnelik.

Väidetavalt oli Trump pärast FBI eelmise peadirektori James Comey vallandamist kutsunud McCabe'i Ovaalkabinetti ning küsinud talt otse: „Kelle poolt sina hääletasid?“ Samuti polnud Trump rahul sellega, et McCabe'i demokraadist abikaasa, kes kandideeris Virginia osariigi senatisse (kuid ei osutunud valituks), sai oma kampaanias toetust Hillary Clintoniga seotud poliitiliselt organisatsioonilt.