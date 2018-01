Kui 2017. aasta jooksul hukkus Eesti liikluses 48 inimest, siis sel aastal on vähem kui kuuga surma saanud juba üheksa liiklejat. Eelmisel aastal oli hukkunute arv rekordiliselt väike. Selle aasta jaanuari arve aasta arvestusse üle kandes oleks aasta lõpuks liiklussurmasid mullusega võrreldes üle kahe korra rohkem. See oleks suur tagasilöök, sest praegu kehtiv liiklusohutusprogramm näeb aastate 2023–25 keskmisena ette mitte üle 40 hukkunu.

Liiklussurmad on jäämäe tipuna kõige nähtavam osa. Selle kõrval on mullu liikluses 1700 vigastatut ehmatavalt suur arv, mis tähendab hulgaliselt haiguspäevi ja töövõime kadu koos suurte ravi- ja taastumiskulude ning võimalike töövõimetustoetustega.

Et mitu viimast ohvritega õnnetust olid põhjustatud keerulistest ilmaoludest, siis pareeris maanteeamet libedusetõrje küsitavusi seisukohavõtuga, et pole mõtet järsult suurendada kulutusi kalli tõrjetehnika ostmiseks, kui aasta jooksul on vaid kümmekond libedat päeva. Maanteeameti huvides on muidugi rõhutada, et juht peab sõitma vastavalt teeoludele. Samas on sõitjail õigustatud ootus, et amet tagab teede ohutu läbitavuse aasta ringi ja iga ilmaga. Kõigest kaks aastat tagasi ilmnes pärast mitut liiklusõnnetust, et teehooldus ei vastanud siiski nõuetele. Praegugi võtab maanteeamet pärast libedaõnnetusi kaitsepositsiooni selgitades, kuidas nende tegevus vastas õnnetuskohas igati normidele. Võib olla tõesti vastas, kuid nii jääb kergesti mulje, justkui taandaks maanteeamet end kellekski kõrvaliseks, kellest ei sõltu midagi. Selle asemel, et rääkida, kuidas midagi teha ei saa, ootame maanteeametilt positiivset tegevuskava. Teehoolduse tase on ühiskondliku kokkuleppe koht, mitte pelgalt maanteeameti otsustada – kas oleme valmis ohutuse nimel rohkem raha maksma. Kus on näiteks analüüs sellegi kohta, kui mitme liikleja surma on põhjustanud järsud tapjakraavid ja kui palju elusid oleks võimalik säästa laugemate nõlvade korral?

Ohutus ei pea tähendama ainult tee telgjoonele ohtlike postiridade paigaldamist ega ringsõite, mida suuremad veokid korralikult läbida ei suuda. Kui libedusetõrjeks raha ei jagu, siis tee seisundi kohta saab jooksvalt teavet jagada ja vajadusel piiranguid kehtestada ka elektrooniliste liiklusmärkide abil. On aeg astuda 21. sajandisse, kus tehnoloogia võimaldab juba ammu alkolukkudega autosid ning õnnetussesattunud sõiduk kutsub automaatselt päästjad välja.