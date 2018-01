„Juhtkond kuulas kohtumisel meie ettepanekud ära. Nad olid väga mõistvad ning loodan, et jõuame selle nädala jooksul kokkuleppele,“ lausus Taxify autojuht Olavi.

Sõiduvahendusplatvormi Taxify sadakond autojuhti korraldasid reede õhtul Tallinnas Vana-Lõuna tänaval meeleavalduse, et arutada läbi ettepanekud, mida juhtkonnale esitada.

Nimelt katsetati kaks päeva enne jõule Taxifys uut hinnasüsteemi, mille tagajärjel langesid juhtide sissetulekud 30 protsenti. Seetõttu oli juhtidel keeruline tasuda auto rendi, kütuse, kindlustuse jms töötamisega seotud kulude eest.

Juhid andsid kontorile ühese tagasiside, et selline süsteem ei toimi ega ole hea klientidele ning juhtidele. Sellegipoolest said kõik Taxify juhid möödunud esmaspäeval kirja, kus öeldi, et teisipäeva lõunast hakkab siiski uus süsteem kehtima.

"Dünaamiline hinnastamine pole hea ei juhtidele ega klientidele. Uue süsteemiga peaks juht töötama 70–80 tundi nädalas, mis pole normaalne ega turvaline. Vaevalt, et mõni klient tahaks istuda autosse, mille roolis olev juht on 70 tundi tööl olnud," rääkis Taxify autojuht Olavi enne streiki.