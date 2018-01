Hetkel koostamisel olev raport, mis tähendaks sanktsioone mitmetele Kremliga seotud oligarhidele, on Vene võimude sõnul USA katse nende valimisi mõjutada, vahendab BBC.

Ühendriikide rahandusministeeriumi raport nimetab mitmeid mõjuvõimsaid oligarhe, keda tõenäoliselt ootab raporti ilmumise järel ees ka sanktsioonide jada. Isikud on seotud ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes märtsis toimuvatel valimistel uuesti presidendiks kandideerib.

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles: „Ühendriikide raport on otsene ja ilmselge katse [Venemaa] valmisi mõjutada.“ Ta lisas, et mingit mõju sel siiski ei saa olema.

FBI endine direktor James Comey on kinnitanud, et Venemaa sekkus USA 2016. aasta valimistesse, samuti on seda väitnud mitmed teised allikad. Hetkel uurib asja eriprokurör Robert Mueller. Nii Kreml kui ka USA president Donald Trump on need süüdistused tagasi lükanud.