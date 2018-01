Nelja-aastane Bruno hööritab laval puusi ja viskab tukka, kulm seksikalt kortsus. Ta on maailma noorim Elvis Presley teisik, kes alustas rokikuninga matkimist juba kaheselt ja kes hullutab nüüd publikut viiel õhtul nädalas. Kiirkäik edasi, ja 19aastane Bruno Mars on eikeegi. Plaadifirma on talle sule sappa pistnud ning unistused superstaarikarjäärist tuleb maha matta.

Bruno Mars tegi pühapäevaõhtusel Grammyde jagamisel platsi puhtaks, võites kõik kuus auhinda, millele ta kandideerinud oli, nende seas prestiižsemad Grammyd: aasta album, aasta salvestis ja aasta laul. Konkurent Kendrick Lamar pidi leppima viie priisiga ning õhtu suursoosik, kaheksa nominatsiooniga Jay-Z jäi tühjade pihkudega. Pole kahtlust, et 32aastane ja 165 sentimeetri pikkune Bruno on suveräänne lavade kuningas.