Ma ei ole kunagi suurem asi iluuisutamise sõber olnud. Telerist talviseid olümpiamänge jälgides vaataks meelsamini ikka neid traditsioonilisemaid Eesti alasid, nagu murdmaasuusatamine, kahevõistlus ja muu säärane. Senimaani oleks isegi curlingut eelistanud. Oma aja tippsportlase Tonya Hardingi pöörast elu kirjeldav „Mina, Tonya“ tegi minust aga fänni!

Eks too vasttärganud huvi hääbub peagi, nagu sellistel juhtudel ikka kombeks, ent see ei muuda asjaolu, et „Mina, Tonya“ näol on tegemist esmaklassilise filmiga. Olgugi, et tegemist on n-ö tõsielulise linateosega, ei tee autorid saladust asjaolust, et igat elementi on teadlikult ja meelega üle võlli keeratud ning vastamine reaalse eluga ei pruugi sajaprotsendiliselt kattuda. Heakene küll, „ei pruugi“ on leebelt öeldud, sest internetis eksisteerib ohtralt materjale, mis tõestavad, et film Tonya Hardingit reaalsusest tunduvalt sümpaatsemaks kujuks maalib.