„Küll vana vaenlane on väga vihane, suur vägi, kavalus on tema tugevus, ei ole tema sarnast,“ laulavad jumalamehed meile Martin Lutheri sõnadega varsti juba 500 aastat. Peaaegu samamoodi kirjeldavad julgeolekumehed meile ohuolukorda maailmas ja Eestiski, kus suureväelise vaenlase nimi on kõigile teada.

Mõlema müüdi selgroo moodustab veendumus, et üksikisiku mõtted ja tahtmised on tühised ning tema eksistents on sõltuvuses mingist suuremast, vägevamast ja loomulikult hirmuäratavast jõust. Ainult äravalitud preestrid teavad, kuidas viimasega suhelda, et hullemat ära hoida. See jõud nõuab mõistagi pidevalt ohvreid, loobumisi, alandlikkust, palveid ja eeskätt ressursse vahendajale, olgu selleks siis kirik, armee või spiooniagentuur. Vahendeid raha, aja, vankumatu usu ja inimtöö viljade kujul.

Jumalamehed ja julgeolekumehed on oma grupikäitumises äravahetamiseni sarnased. Mõlemad on ühe müüdi müügigrupid ja võib-olla just see tagabki neile ühiskonnas tugeva ja hääleka koha. Nad ketravad päevast päeva sama juttu, erinevalt teistest kõnelejatest ja rühmadest, kes muudavad seda vastavalt olude muutumisele ja uutele teadmistele.

Jumalamehed kirjutasid aastavahetuse paiku Eesti valitsusele välja kaheksa miljoni euro suuruse erakorralise arve. Ja said kohe raha kätte. Julgeolekumehed talitasid riigieelarves vaiksemalt ja alles tagantjärele selgus, et nad kasseerivad kümne aastaga maksumaksjatelt tähtsaks preestritööks sama summa või suuremagi. Nimelt on otsustatud riigikantselei koosseisus tegutseva strateegilise kommunikatsiooni nõuniku „võimekust“ tugevdada, suurendades tema eelarvet 13,5 korda ehk 800 000 euroni aastas ning palgates juurde kaheksa nõunikku.

Püha ürituse juhtfiguur Martin Jaško ütles septembris Postimehele, et väärinfo paljastamine on suur ühispingutus. Väidet, et kurjuse väehulgad laimavad ja ründavad Eestit üha enam, pole sünnis kahtluse alla seada. Maailm on lihtsalt nii loodud, et on olemas head ja halvad, rahumeelsed ja agressiivsed rahvad (nagu saame pühapäeviti kuulda raadiopalvetunnist „Välismääraja“).

Miks seda peab aga lakkamatult paljastama? Eks ikka seetõttu, et kodanikud, sh vaba ajakirjanduse töötajad, on võimetud head ja kurja eristama ning vajavad valitsuse abi. Tähendab, vaidlustamatuid valmistõdesid. Keskendumine valede (ja selle tagajärjena valesti mõtlemise ja mõtlejate) lakkamatule paljastamisele on ühiskonna vaimsele tervisele enam-vähem sama hea lähenemine kui sõja ärahoidmine aina suuremate relva- ja pommivarude kokkukuhjamisega. Mõlemaid praktiseeriti Nõukogude Liiduski. Ja mis sest impeeriumist sai?

Selline mõtteviis (valitsus teab tõde ja paljastab vale) ei jäta vähimatki ruumi võimalusele, et vaba ühiskonna baaselement on mõtlev haritud kodanik, kes suudab infoturul teha arukaid valikuid sama edukalt kui hüpermarketis vajalikku soetades. Küllap on kommunikatsioonistrateegidel ununenud, et Eestis pole kehtivust kaotanud 2005. aastal riigikogu otsusega heaks kiidetud säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“, milles esimene ja tähtsaim eesmärk on Eesti kultuuriruumi elujõulisus ning selle saavutamine põhineb suures osas haritusel ja refleksiivsusel.

Viimane on defineeritud kui „Eesti kultuuri uuenemisvõime ja kriitilise refleksioonivõime suurendamine, mille tagab eestikeelse haritlaskonna aktiivne osalus rahvusvahelises ja kodumaises erialases ja avalikus suhtluses, eestikeelse filosoofilise, teadusliku ja erialase keele arendamine; erialase ja teadusliku mõttevahetuse ning avaliku ühiskonnakriitilise ja kultuurikeskustelu toimumine eestikeelses meedias“. Seega näeb strateegia ette, et vaba maa vabad mõtlevad kodanikud ehk eesti haritlased täidavad vabatahtlikult strateegilise kommunikatsiooni ülesandeid, sest neid on kodus ja koolis nii õpetatud ning kasvatatud. Ja dokumendis pole silpigi sellest, et valitsusaparaat ja tema salanõunikud selle ülesande haritlaskonnalt (keda järelikult ei saa piisavalt usaldada või kes ei täida oma patriootilist kohust) enda kanda võtavad.

Kes hakkab kontrollima?

Uus üheksaliikmeline infosõdurite jagu on vaid osake riigis üha paisuvast „strateegilise kommunikatsiooni“ tööliste ja talupoegade armeest. Sama ala ekspertnõunikud on pesapaiga leidnud pea kõigis ministeeriumides. Kuna süsteemi arengustrateegia (kui selline eksisteerib) on salajane, on võimatu ka täpselt kokku lugeda, mitu inimest „Eesti tõe“ levitamise ja laimu ümberlükkamisega tegeleb.

Igal juhul kaotaksid nad kõik töö, kui kodanikes ja nende valitud rahvaesindustes pääseks domineerima veendumus, et ühiskonda ei ähvarda surmaoht ja elu Eestis ning selle ümber kulgeb rahumeelses voolusängis. Mida rohkem neid on, seda innukamalt nad loovad oma eksistentsi ja töö õigustamiseks hirmu ja õuduse õhkkonda ning nõutavad maksumaksjalt uusi vahendeid välisvaenlasega võitlemiseks.

Ja mitte ainult – kuigi valitsuses on kirja pandud, et „strateegiline kommunikatsioon saab toimuda ainult ühiskonnas, kus valitseb sõnavabadus“, muutuvad organi tegevuse mõistmatud kriitikud varem või hiljem tülikaks, töötlemist ja veenmist vajavateks teisitimõtlejateks.

Paljud on elanud Eestis juba terve inimpõlve teadmises, et sõnavabadusest ja vabast ajakirjandusest piisab ühiskonna vaimse tervise säilitamiseks-parandamiseks. Jätkem siiski avatuks võimalus, et sellest jääb väheks ja seega on vaja uusi riiklikke kommunikatsiooniorganeid, kes valvaksid „eesti tõe“ järele.

Kuid sel juhul peab kordama president Ilvese kaheksa aasta tagust küsimust (mis toona käis ajakirjanduse kohta): kes valvab valvurite järele? Kes kontrollib strateegiliste kommunikaatorite tegevust, et nad ei läheks üle lubatud piiride? Sellest pole räägitud. Veel vähem teame midagi võimalike kontrollijate kohta.