Metro raporteerib nädalavahetusel Põhja-Carolinas aset leidnud lamemaalaste konverentsilt. Muude mõtete seas käidi välja ka võimalik põhjus, miks kosmoseagentuur NASA Maa väidetavat pannkoogikujulist välimust varjab.

Dokumentaalfilmide - kasutagem seda mõistet mööndustega - tegija Rob Skiba on üks paljudest lamemaalastest, kes ammutavad teadmisi Maa kujust otse piiblist. Kuna piiblitõlgenduse järgi ei ole meie koduplaneet osa heliotsentrilisest süsteemist (ega ümmargune), siis on paljud lamemaalased seda usku just religioossetel põhjustel.

Rob Skiba usub, et kosmoseagentuur NASA ning viimaste käsilased varjavad Maa lapikut kuju. Kuid mitte ainult. „Hoopis suurem probleem, mida paljud meist ka usuvad, on Jumala varjamine,“ ütles Skiba oma ettekandes. „Minu silmis on see [NASA] peamine eesmärk.“

Konverentsil jäid kõlama ka küsimused nagu miks vesi ei võbise, kui Maa läbi universumi keerleb ning miks õhus paigal hõljuv helikopter vastupöörleva ümmarguse maaga kokku ei põrka.