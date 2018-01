Miina Härma gümnaasiumi (MHG) direktor Ene Tannberg arvab, et eelneva haridusastme tunnistuseta järgmisele tasemele õppima asumine ei saa muutuda normiks.

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

Tannberg ütles Õhtulehele, et kui sellist võimalust üldse kaalutakse, siis kindlasti tuleb lahendada esitatud taotlused juhtumipõhiselt, need on pigem erandolukorrad ning ei saa kindlasti muutuda normiks. Sama loogika kehtib ka gümnaasiumisse astumise puhul.

"Järgmisele kooliastmele õppima asudes on vaja saavutada eelmise kooliastme õppekavas sätestatud pädevused ja antud juhul on küsimus, kuidas ja millega nende pädevuste saavutamist mõõta. Praegu on selleks lõputunnistus. Sisseastumiseksamite eesmärk on hetkel teine (konkurss)," märkis direktor.