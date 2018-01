2016. aasta novembris surnud Leonard Cohenit autasustati eile New Yorgis postuumse Grammyga. Varem polnud Kanada bard seda auhinda võitnud - elutöö Grammyt ei peeta päris ehtsaks auhinnaks, vaid pigem austusavalduseks.

Õigupoolest oli Cohen seotud ka Herbie Hancocki koostatud tribuutalbumiga "River: The Joni Letters", mis pälvis 2008 aasta albumi Grammy. Ent seal oli vanameister vaid üks Mitchelli laulude tõlgendaja.

Eile aga võitis Coheni viimase plaadi "You Want It Darker" nimilugu Grammy auhinna kategoorias "Parim rokkesitus".

Album ilmus vaid kolm nädalat enne 82aastase laulja surma.