Pulitzeri auhinna võitjast USA näitekirjaniku Paul Zindeli omaksed väidavad, et Guillermo del Toro film „Vee puudutus“, mis kandideerib 13 Oscarile, plagieerib Zindeli näidendit „Let Me Hear Your Whisper“.

Näidendis armub uurimislabori naiskoristaja kinnipüütud delfiini ning üritab seda päästa, Del Toro filmis aga hargneb sarnane armulugu tumma koristaja ja isevärki veeolevuse vahel.

„Oleme šokeeritud, et üks suur filmistuudio võib teha filmi, mis on niivõrd ilmselgelt valminud mu kadunud isa loomingu põhjal,“ ütles David Zindel The Guardianile.

Kuuldused kahe teose sarnasusest on ringelnud internetis juba mõnda aega. Fox Searchlighti esindaja on neid eitanud, kuid Zindeli omaksed pole skandaali varem kommenteerinud.