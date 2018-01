Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) peab Keskerakonna erakorralist pensionitõusu plaani ebareaalseks ning ta ütles, et selle kinni maksmiseks oleks vaja iga inimese taskust 60 eurot kuus.

"Näha on, et valimised lähenevad. Tegemist on toreda, aga väga kalli valimislubadusega. Hinnanguliselt maksab see kuskil 500 miljonit eurot. Siin tuleb silmas pidada, et keegi peab ju selle lubaduse kinni maksma või peab leidma, kelle arvelt see lubadus täidetakse," kommenteeris Tõniste ERR-ile.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus Lääne Elule, et partei valmistab praegu ette 2019. aasta riigikogu valimiste programmi, milles senisest rohkem pööratakse tähelepanu pensionäridele. Korb märkis, et Keskerakond on viimasel ajal pööranud pensionäridele vähe tähelepanu.

Korb märkis, et Keskerakond lubab teoks teha erakorralise pensionitõusu. Selle suurus oleks Korbi sõnul umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.