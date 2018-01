Briti popmuusikalegend Payl Young leinab oma naist Staceyt, kes suri reedel 52 aasta vanuses ajuvähki.

Youngi sõnul oli abikaasa võidelnud vähiga kaks aastat. „Ta suri rahulikult meie kodus, ümbritsetuna pereliikmetest, sõpradest ja oma neljast lapsest: Levist, Laylast, Gradyst ja Jude'ist."

Sadly Stacey has passed away today after a 2 year fight with brain cancer. She died peacefully at our home surrounded by family, friends and her four children: Levi, Layla, Grady and Jude — Paul Young (@PaulYoungParlez) January 26, 2018

Laulust „Every Time You Go Away“ tuntud Youngile avaldas sotsiaalmeedias kaastunnet rida staare eesotsas Rod Stewartiga.

My dear @PaulYoungParlez, My heart goes out to you for your loss. Stacey was warm, wonderful and always got the joke. Much love - Rod — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 26, 2018

„Mu kallis Paul Young, tunnen sulle südamest kaasa. Stacey oli soe, imeline ja sai alati naljast aru,“ kirjutas Stewart, mispeale Young paljastas, et just Rod olid neid kaht kokku toonud. „Uskumatu, et sa mulle seda brünetti soovitasid! Ja sa panid täiesti täppi.“

Young tutvus Stacey Smithiga 1983 oma teise singli „Come Back and Stay“ võtteil. Nad abiellusid neli aastat hiljem ja said neli last. 2006 jättis Stacey Pauli maha ning sai iisraeli ärimehe Ilan Slazengeriga poja, kuid kolm aastat hiljem naasis ta laulja juurde ning Youngist sai Jude'i kasuisa.