Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolamärjad või soolaniisked. Ilm on olulise sajuta. Teetemperatuurid on pea kõikjal napilt plusspoolel.

Prognoosi järgi püsib esialgu ilm veel olulise sajuta. Edelast läheneb samas uus tihe sajuala, mis lähitundidel saartele jõuab ning õhtu ja järgneva öö jooksul suurema osa Eestist katab. Esialgu sajab lund ja lörtsi, hiljem kõikjal lund. Rohkem tuleb lund Eesti lõunaosas, kõige vähem Kirde-Eestis. Hommiku poole tugevneb tuul, hakkab tuiskama. Õhutemperatuur jääb valdavalt miinuspoolele. Teedel tuleb arvestada libedusega! Lisaks lähenevale sajule piirab kohati nähtavust ka udu.

Maanteeamet tuletab meelde, et turvavöö tuleb selle olemasolul alati kinnitada ka bussis sõites.