Poisi vanemad leiavad, et politseinikud reageerisid üle. „Minu poeg tegi vea ja sai selle eest karistada. Kuid politseinike käitumine on ilmselge ülereageerimine,“ rõhutas poisi isa Rolando Fuentes.

Poisi ema Mercy Alvarez ei mõista ka poja viimist psühhiaatrite juurde. „Tal ei ole psüühikahäireid,“ on ema veendunud.

Miami politsei tunnistas, et seitsmeaastase koolipoisi käte raudu panemine ei ole tavaline, kuid kõnealusel juhul oli see õigustatud, sest poiss käitus ettearvamatult ning kardeti, et ta võib veel kellelegi kallale minna.