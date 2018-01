„Näitlejasse suhtumine on Eestiga võrreldes ikka väga teine. Pooljumala staatusse tõstmine oli kohati isegi segav. Sulle saadetakse auto 300 meetri kaugusele järele, kuigi sa võid vabalt seda vahemaad jalgsi kõndida. Või siis selline juhtum: ükspäev oli võttel kohutavalt palav ja ma tahtsin vahepeal maas istuda. Aga sinu juurde viskub korraga kümme meest, kes kõik toole pakuvad, et ei-ei, maas istuda pole lubatud,“ toob näitlejanna Elina Purde välja vaid mõne seiga näitleja staatusest võtteplatsil Venemaal Peterburis, kus võeti üles Taani-Rootsi põnevussarja „Sild“ Vene uusversioon.

„Või kui sinu juurde tuleb helimees ja häbeliku pilguga uurib, et kuidas me seda mikrofoni riiete alla saame peita. Ütlen siis talle, et küllap leiame selle nurgakese, mispeale ta väga õnneliku pilguga maha vaatab, et kuidas ta selle juhtme mulle selja taha ikka diskreetselt saab torgatud.“ Elina, kes kehastab seriaalis Eesti politseinikku, oli üks paljudest Eesti näitlejatest, kes Vene versiooni mängima kutsuti.