Lisaks sellele loositi välja, millist poolfinaali kantakse üle automaatselt finaalis olevate riikide, ehk Hispaanias, Suurbritannias, Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal ja eelmise aasta võitjariigis, Portugalis. Esimeses poolfinaalis saavad oma lemmikute poolt hääletada Suurbritannia, Hispaania ja Portugali rahvad. Teises poolfinaalis Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia inimesed.

(kuvatõmmis videost)

Tänavu osaleb Eurovisionil 42 riiki, mis on rekordiliselt suur number. Portugal korraldab Eurovisioni lauluvõistlust esimest korda. Loosimisüritusel nenditi, et see on väga suur ja tähtis moment nii Lissaboni jaoks kui ka seal elavate inimeste jaoks.

Sõna võttis ka Lissaboni linnapea Fernando Medina: „Tahan tänada Salvador Sobrali (eelmise aasta võidulaulu esitaja – toim.), sest tema muusika räägib lugusid ja tänu sellele saame Lissaboni maailmale tutvustada," sõnas ta.