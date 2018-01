Lisaks sellele mehed andsid ühele naisele kasutada eluruumi Tallinnas Narva maanteel teades, et üürnik hakkab seal intiimteenuseid pakkuma ning selle eest saadud rahast neile üüri maksma. Süüdistuse järgi panid Savitski ja Borodin kuritegusid toime 2015. a sügisest kuni 2017. aasta aprillini alguseni 2017. a.

1.novembril 2017 kajastas Savitski ja Borodini ebaseaduslikku ja jõhkrat äri ETV saade „Pealtnägija", kus anti sõna mitmele kahe praeguse kohtualuse ohvrile ja prostituudist üürnikule. Saates sai näha sedagi, kuidas politsei Stanislav Borodin kinni pidas. Vahi all viibib Borodin tänaseni. Tema partnerit ja juriidilist nõustajat Savitskit pole peetud vajalikuks kinni pidada. JK Tallinna Kalev on oma vandeadvokaadist väravavahi Savitskiga väidetavalt koostöö lõpetanud. Eesti jalgpalli liidu juhatus, kus Savitski vastutab ranna- ja saalijalgpalli eest, pole praegu veel noore kuid kogenud mehe teeneist loobunud.

Viimastel nädalatel toimunud läbirääkimiste käigus on prokurör, süüdistatavad ja nende kaitsjad jõudnud kohtumenetluse arengu osas kompromissini. Ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokari sõnul on prokuratuuri jaoks alati olulised eelkõige kannatanute huvid. „Selles kriminaalasjas on kannatanuteks inimesed, kes on jäänud ilma raha ja elukohata,“ lausub prokurör Tokar. „See on minu hinnangul mõjuv põhjus leidmaks maksimaalselt kiire lahendus, et kannatanud oma raha tagasi saaksid.“

Süüdistuse järgi osales Savitski grupis ebaseaduslike tehingute juriidilise nõustajana ning tegeles nende juriidilise ettevalmistusega nii kelmuste kui ka prostitutsioonile kaasaaitamise episoodides. Praeguseks ajaks on Savitski hüvitanud kahele kannatanule tekitatud kahju täies ulatuses, mis on ligi 28 000 eurot. Prokuratuur on asunud seisukohale, et advokaat Savitski suhtes võib menetluse lõpetada oportuniteedi ehk kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur.

Daniil Savitskil tuleks sel juhul kanda rahaline kohustus 18 000 eurot, mille ta peab maksma riigituludesse viie kuu jooksul. Kohustuse täitmata jätmise korral uuendatakse tema suhtes kriminaalmenetlus.

OÜ Delta Property suhtes on prokuratuur asunud sarnasele seisukohale (oprtuniteet) ja kuna juriidilise isiku roll antud kuriteos olevat väike, palutakse firmale määrata rahaline kohustus 12 000 eurot.

Kuna ka siiani vahi all viibiv Stanislav Borodin on andnud nõusoleku hüvitada kuriteoga tekitatud kahju, siis nõustus prokuratuur tema suhtes kokkuleppemenetluse kohaldamisega.