„Teeme nüüd issi rõõmuks väikese lisaõmbluse.“ Sarah Harkinsi arst pöördus värske isa poole, naine ise oli emotsionaalselt ja füüsiliselt omadega täiesti läbi ning ei osanud kuidagi protesteerida talle ebavajaliku ja hiljem põrguvalusid põhjustanud liigutuse vastu.

Healthline kirjutab Sarah'st, kes elas 2005. aastal üle väga keerulise ja valulise sünnituse. Arst, kes Sarah' vaginaalse sisselõike kokku õmbles, tegi seda nii, et vagiina oleks kitsam. See pakkuvat mehele rohkem mõnu. Ameeriklased kutsuvad seda „issiõmbluseks“ või „abikaasa-õmbluseks“. Pole teada, kui paljud sealsed arstid seda teevad, kuid Sarah pole ainus.

Angela sünnitas 2008. aastal ning kannatas järgmised viis aastat, sest iga seksuaalvahekord oli piinavalt valus. Alles viis aastat hiljem sai ta teada, et pärast sünnitust oli ta kokku lapitud nii, et issil „mõnusam oleks“. Angela abikaasa poleks sellist asja iial ise palunud, ka temal oli intiimhetkedel ebamugav, sest ta ju tekitas naisele valu.

Ämmaemand Stephanie Tillman räägib, et tegemist on täiesti tarbetu ja naistevaenuliku lisaliigutusega. See pärineb ajast, mil episiotoomia (lahkliha lõige) oli tavapärane praktika, kuid tänapäeval pole normaalsel sünnitusel seda vaja teha. Ehkki vahel võib episiotoomia vajalik olla, on ämmaemanda sõnul hiljem „issi heameeleks“ vagiina pinguldamine lihtsalt noore emme piinamine.